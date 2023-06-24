Рафаэль Дос Аньос – о месяце гордости: «Не могу посмотреть с сыном даже канал про животных, не увидев целующихся мужчин»

Теги UFC MMA Рафаэль Дос Аньос Бокс/MMA/UFC

«В этом месяце не могу со своим 4-летним сыном посмотреть даже Animal Planet, не увидев в рекламе двух целующихся друг с другом парней. Это просто неправильно, – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос.

Добавим, что президент США Джо Байден в начале месяца издал указ о признании июня месяцем гордости.

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1 комментарий

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