Рафаэль Дос Аньос – о месяце гордости: «Не могу посмотреть с сыном даже канал про животных, не увидев целующихся мужчин»

«В этом месяце не могу со своим 4-летним сыном посмотреть даже Animal Planet, не увидев в рекламе двух целующихся друг с другом парней. Это просто неправильно, – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос.

Добавим, что президент США Джо Байден в начале месяца издал указ о признании июня месяцем гордости.

Поединок Дос Аньоса и Луке перенесен на 12 августа (MMA Fighting)

Дос Аньос про бой Махачев – Волкановски: «Алекс шокирует мир в воскресенье и победит по очкам»