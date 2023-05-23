Куат Хамитов о желании АМС Fight Night организовать бой с Махно: «Считай, что бой сделан»

Алексей Махно у себя в социальных сетях разместил анонс Камиля Гаджиева, где он предлагает провести турнир в Казахстане с боем Куата Хамитова и Махно.

«Что скажешь?», – подписал Махно.

«Считай, что бой сделан! Осталось утрясти детали», – ответил Хамитов.

Бросил ММА, был отчислен из универа из-за пропусков, а теперь рвется на Олимпиаду. История 19-летнего Санжара Ташкенбая

У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо