Куат Хамитов о желании АМС Fight Night организовать бой с Махно: «Считай, что бой сделан»
Алексей Махно у себя в социальных сетях разместил анонс Камиля Гаджиева, где он предлагает провести турнир в Казахстане с боем Куата Хамитова и Махно.
«Что скажешь?», – подписал Махно.
«Считай, что бой сделан! Осталось утрясти детали», – ответил Хамитов.
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