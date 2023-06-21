Дмитрий Бикрев о бое Резников – Вартанян: «Был уверен в победе Эдика»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Дмитрий Бикрев Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев отметил высокий уровень бойца Эдуарда Вартаняна после победы над Артемом Резниковым.

— Был уверен в победе Эдика. Я много с ним тренировался и спарринговал. Это очень умный спортсмен, и в борьбе он очень хорош. Так и думал, что на этом поле — в борьбе — он и переиграет Артема. Характерная черта Эдика — он очень грамотно составляет план на бой и всегда его придерживается. Эдик провел отличный поединок и все грамотно сделал, очень за него рад, — сказал Бикрев.

16 июня Резников проиграл Вартяняну на турнире ACA 159 в Сочи техническим нокаутом в третьем раунде.

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