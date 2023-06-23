Полузащитница «Ливерпуля» выложила фото Хасбика со своей футболкой: «Он красный»
Хасбик сфотографировался с футболкой полузащитницы «Ливерпуля».
«Хасбулла – красный», – подписала публикацию в соцсетях полузащитница «Ливерпуля» Мисси Бо Кернс.
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- Как вы ее вообще зачали?
- Он лежал на спине и вращал мной.
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- Повращаться не хотите?