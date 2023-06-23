Полузащитница «Ливерпуля» выложила фото Хасбика со своей футболкой: «Он красный»

Теги Ливерпуль Хасбик Бокс/MMA/UFC

Хасбик сфотографировался с футболкой полузащитницы «Ливерпуля».

«Хасбулла – красный», – подписала публикацию в соцсетях полузащитница «Ливерпуля» Мисси Бо Кернс.

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12 комментариев

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Temirlahn
Чтобы не говорили про него, а он успешен, чего уж скрывать
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Pb-SE
Ответ Николай Корягин
Нормально Хасбик там британке вдул походу. Иначе чего эт он с ней в номере отеля встречается
Вспомнилась серия Хауса, где он лечил дочку карлицы.
- Как вы ее вообще зачали?
- Он лежал на спине и вращал мной.
---------
- Повращаться не хотите?
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alexus-1990
Ответ Растиньяк
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у него даже тег с фото есть на Спортс, а у многих более известных спортсменов нет
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Растиньяк
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Николай Корягин
Нормально Хасбик там британке вдул походу. Иначе чего эт он с ней в номере отеля встречается
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HI MARS
Дуа Липа приревнует
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Dan Kennedy
Мисси, кстати, довольно симпатичная для футболистки.
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Dan Kennedy
Ответ Растиньяк
Комментарий удален модератором
Чисто из-за внешности и голоса ребенка. Очередной персонаж набравший популярность в эпоху инстаграма, ютуба и т.п. за счет того, что фрик.
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Pok_Toholo
Ответ Растиньяк
Комментарий удален модератором
Его Коннор вызывал в октагон, а потом сам технично слился
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Хызыр
Ответ Dan Kennedy
Чисто из-за внешности и голоса ребенка. Очередной персонаж набравший популярность в эпоху инстаграма, ютуба и т.п. за счет того, что фрик.
Не вижу ничего плохого в том, что обделённый нормальной человеческой жизнью из-за генетической болезни Хасбик стал хотя бы популярным и зарабатывает деньги. Множество таких же больных существуют несчастными и боящимися выйти на улицу лишний раз. А Хасбик кайфует. Как личность же он мне противен.
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Dan Kennedy
Ответ Хызыр
Не вижу ничего плохого в том, что обделённый нормальной человеческой жизнью из-за генетической болезни Хасбик стал хотя бы популярным и зарабатывает деньги. Множество таких же больных существуют несчастными и боящимися выйти на улицу лишний раз. А Хасбик кайфует. Как личность же он мне противен.
Вот в личности и беда, да. А так в целом мне плевать, просто объяснил человеку в двух словах в чем суть популярности. А хайптрейн, видимо, не остановить.
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