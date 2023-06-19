Хасбулла Магомедов хотел найти Богдана Тимошенко за его слова.

В одном из последних роликов 2Drots Богдана после удара по воротам подколол одноклубник, на что Тимошенко назвал его Хасбиком: «Повтори сам, бородатый. Хасбик, ###».

Дагестанский блогер это заметил и отреагировал на фразу в своем инстаграме: «Это кто вообще? Хочу узнать, сможет ли он за свой язык ответить или нет?»

Богдан принес свои извинения на конференции Winline Медиалиги: «К Хасбику отлично отношусь. Никак не хотел его оскорбить, просто подгорела жопа. Я ему ответил в директе, он мне тоже написал. Я думаю, что конфликт улажен».