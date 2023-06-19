Хасбик хотел найти Богдана из 2Drots за слова о нем. Игрок извинился

Теги 2Drots Хасбик Winline Медиалига Богдан Тимошенко Медиафутбол

Хасбулла Магомедов хотел найти Богдана Тимошенко за его слова.

В одном из последних роликов 2Drots Богдана после удара по воротам подколол одноклубник, на что Тимошенко назвал его Хасбиком: «Повтори сам, бородатый. Хасбик, ###».

Дагестанский блогер это заметил и отреагировал на фразу в своем инстаграме: «Это кто вообще? Хочу узнать, сможет ли он за свой язык ответить или нет?»

Богдан принес свои извинения на конференции Winline Медиалиги: «К Хасбику отлично отношусь. Никак не хотел его оскорбить, просто подгорела жопа. Я ему ответил в директе, он мне тоже написал. Я думаю, что конфликт улажен».

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stivi M.D.
Хасбик сам лично спрашивать с него собирался? Или с охранниками своими хотел приехать?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem klishin
конфликт не улажен. нужны извинения на камеру
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Это очень иронично когда Хасбик сам ответить не может в силу болезни, но зато может угрожать за счет своей дагестанской компании. Ничего против народов республики не имею, но определенная часть мужчин явно заслуживают осуждения из-за "гангстерских" повадок.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил
Ответ ScorpionN***
Если у человека физического здоровья нет, он должен все глотать?
Нужно меньше гуся из себя важного строить и проще относиться к вещам. Футболистик ничего критичного не ляпнул
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demon69
"Мальчишник-2.Из Вегаса в Бангкок",минимум Тайсон подъедет.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Axmat Cecenov
Я бы многое отдал, чтобы посмотреть как Хасбик спрашивает кого то за слова
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ScorpionN***
Ответ Stivi M.D.
Хасбик сам лично спрашивать с него собирался? Или с охранниками своими хотел приехать?
Если у человека физического здоровья нет, он должен все глотать?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GaasJT
Ответ Stivi M.D.
Хасбик сам лично спрашивать с него собирался? Или с охранниками своими хотел приехать?
С котом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ват-сон
а почему эта безусловно яркая новость в разделе бокса, кто из фигурантов причастен?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрій Джонс
мне вчера тоже кто-то нахамил, потом через время извинился, он или нет хз, почему я не среди топ-новостей здесь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VanyaVanya063
В какой кринж превратился спортс….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tumur gagua
Это просто боль. спорта.ру какую-то желтуху. эти «рыцари» с ответами или видеответами. за слова. скоро в УК можно внести видеоизвинения как часть любой статьи )) только на территории Северного кавказа это будет действовать )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stivi M.D.
Ответ ScorpionN***
Если у человека физического здоровья нет, он должен все глотать?
Духа у него тоже из-за здоровья нет? Пусть спросит лично, один, пусть даже огребет, зато уважение получит, а эти гангстерские понты засчет окружения выглядят максимально ущербно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stivi M.D.
Ответ Данил
Нужно меньше гуся из себя важного строить и проще относиться к вещам. Футболистик ничего критичного не ляпнул
Вот вот
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy Khramykh
Ответ Stivi M.D.
Хасбик сам лично спрашивать с него собирался? Или с охранниками своими хотел приехать?
Приходи один - мы тоже один будем. Нож не бери - я возьму.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий