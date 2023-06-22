Уайт – о возможном бое Маска и Цукерберга: «Они настроены крайне серьезно. Это будет самый большой поединок в истории»

Теги UFC Дана Уайт Илон Маск Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт высказался о возможном бое между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Я поговорил с Марком и Илоном – оба настроены крайне серьезно. Это будет самый большой поединок в истории.

Он побьет все рекорды по продажам платных трансляций и соберет сотни миллионов долларов на благотворительность.

Я даю людям то, что они хотят видеть. А это захочется увидеть всем. Можно собрать интересный кард, но этот бой будет в главном событии», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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2 комментария

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Los Galácticos
Соглавным событием этого вечера будет поединок Билла Гейтса против Джеффа Безоса.
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Данил
А мы над схватками Джигурды с Милоновым угарали. Думаю, "бой" Маска с Цукербергом особо ничем отличаться не будет. Даже учитывая джитсерские навыки второго. Поп-ММА залетает в штаты!
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