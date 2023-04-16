Кокляев о включении в санкционный список Украины: «Это государственная награда для меня»

Михаил Кокляев прокомментировал санкции, введенные против него Владимиром Зеленским.

«Честно, никаких санкций на себе не ощутил. Только 1 июня 2017 года, когда меня депортировали из Соединенных Штатов. Меня допрашивали три раза: устно, под бумажную подпись и под компьютер. Спрашивали, был ли я на Донбассе. Ответил, что был, когда проводил спортивные мероприятия в Донецке в 2016. Тогда я впервые попал в списки.

Сейчас в моей жизни ничего не изменилось. Для меня это как для гражданина Российской Федерации – государственная награда. Она говорит, что я что-то правильное делаю для государства. Все «цивилизованное общество» с президентом Владимиром Зеленским показало, что я двигаюсь в правильном направлении», – сказал тяжелоатлет Михаил Кокляев.

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