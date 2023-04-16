Кокляев о включении в санкционный список Украины: «Это государственная награда для меня»

Теги Политика Михаил Кокляев Владимир Зеленский Бокс/MMA/UFC

Михаил Кокляев прокомментировал санкции, введенные против него Владимиром Зеленским.

«Честно, никаких санкций на себе не ощутил. Только 1 июня 2017 года, когда меня депортировали из Соединенных Штатов. Меня допрашивали три раза: устно, под бумажную подпись и под компьютер. Спрашивали, был ли я на Донбассе. Ответил, что был, когда проводил спортивные мероприятия в Донецке в 2016. Тогда я впервые попал в списки.

Сейчас в моей жизни ничего не изменилось. Для меня это как для гражданина Российской Федерации – государственная награда. Она говорит, что я что-то правильное делаю для государства. Все «цивилизованное общество» с президентом Владимиром Зеленским показало, что я двигаюсь в правильном направлении», – сказал тяжелоатлет Михаил Кокляев.

Зеленский ввел санкции против Акинфеева, Авербуха, Хоркиной, Туктамышевой, Степановой и других российских спортсменов

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32 комментария

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Александр Невский
Спасибо Путину что открыл глаза на украинцев, лучший президент России.
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Анатолий Magicbrain
Ответ dreamstep
Добавлять Кокляева в этот список как я не знаю...Юрия Куклачева например туда добавить, или его кошек так как по интеллекту они на уровне Кокляева.
Кошки делают шоу, запоминают роли и в принципе дают Кокляеву сто очков вперед, так что я бы не торопился)
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Дядя Нурмагомедова
Ты должен был сидеть долго , Миша , за то что пьяный на машине сбил человека насмерть , без всяких гос наград !!
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faleon
Ответ Александр Скворцов
Кокляев о включении в санкционный список Украины: «Это государственная награда для меня» ---------------------------------------------------------------------------------------- За словом в карман не полез. Сказал точно по утвержденной методичке!
Ссылку на методичку скинь или место покажи где скачать. А то говоруны сказочники типа тебя столько о ней трындят, а когда спрашивать за слова начинешь тут же сливаются
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Аморалинни
Ответ Олег Акимов
Все «цивилизованное общество» с президентом Владимиром Зеленским показало, что я двигаюсь в правильном направлении ------------------------ В направлении русского военного корабля
Это тот корабль, что взял остров и его защитничков?))
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dreamstep
Добавлять Кокляева в этот список как я не знаю...Юрия Куклачева например туда добавить, или его кошек так как по интеллекту они на уровне Кокляева.
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London.is.blue
Странно, что штаты его в принципе впустили, видимо ошибка какая-то. Хорошо, что депортировали.
Такие патриоты должны сидеть исключительно в России.
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Олег Акимов
Все «цивилизованное общество» с президентом Владимиром Зеленским показало, что я двигаюсь в правильном направлении
------------------------
В направлении русского военного корабля
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Александр Шейфер
Ответ filippa
он хотябы вышел на ринг. а ты под анонимным ником пытаешься повысить свою самооценку.
Он изобразил клоуна, а не вышел на ринг. Хватит превозносить этих "очень умных людей"
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Sebastian Pereira
Ответ Виктор Иванович
Вы же не думаете, что человек, все свою жизнь всего лишь поднимающий железки, будет интеллектуалом?
Мы видели множество людей, занимающихся всю жизнь "интеллектуальной" деятельностью, а на деле являющимися, мягко говоря- идиотами.
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Даня Чебыкин
Ответ Борис _____
Сейчас такое время, что даже некоторых комиков воспринимают всерьёз, а они всю жизнь всего лишь шутили чужие шутки со сцены)
на рояле еще играл этот комик...
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Даня Чебыкин
Ответ Александр Скворцов
Кокляев о включении в санкционный список Украины: «Это государственная награда для меня» ---------------------------------------------------------------------------------------- За словом в карман не полез. Сказал точно по утвержденной методичке!
а где скачать эту методичку? а то о ней столько говорят, а я её не видал. даже обидно! ципсошную видел, а вот нашу нет...
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Alexander Tsimbaluk
осталось получить ее из рук президента
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Даня Чебыкин
Ответ Sgi
Больше 2 тысяч комментов за неполные пять месяцев… ты следующая версия нейросети ?
прошлая, багованная=)
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filippa
Ответ slipar
3 минуты позора в бою с Сашей Емельяненко, вот и стал боксером 🤷🏻
он хотябы вышел на ринг. а ты под анонимным ником пытаешься повысить свою самооценку.
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Агалар
Ответ Виктор Иванович
Вы же не думаете, что человек, все свою жизнь всего лишь поднимающий железки, будет интеллектуалом?
Шварцнеггер подтвердит
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United
Большой - не значит умный
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jonnysilverhand01
До чего докатились … гениальная политика
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Борис _____
Ответ Виктор Иванович
Вы же не думаете, что человек, все свою жизнь всего лишь поднимающий железки, будет интеллектуалом?
Сейчас такое время, что даже некоторых комиков воспринимают всерьёз, а они всю жизнь всего лишь шутили чужие шутки со сцены)
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Sebastian Pereira
Ответ Александр Скворцов
Кокляев о включении в санкционный список Украины: «Это государственная награда для меня» ---------------------------------------------------------------------------------------- За словом в карман не полез. Сказал точно по утвержденной методичке!
а всем иноагентам говорить, что включение их в список иноагентов это словно знак качества, как достижение- это не методичка?) ну или это , как всегда другое? :))
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KozlikX
Ответ Melnikov1968
Какое отношение Кокляев имеет к боксу и единоборствам?
такое же как и хасбик
+17
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MironSM84
Каждый из этого списка видимо с пиарщиком речь готовят)Чтобы глубже всего залезть языком!Ёмко и со вкусом)
+14
-3
+11
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АРХАТ
А Путин как гордится что на него ордер на арест выдали)
+4
-2
+2
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Кирюшенко
Радость дурака
+11
-4
+7
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kso77
Спортс молодцы конечно)))

Все «цивилизованное общество» с президентом Владимиром Зеленским показало, что я двигаюсь в правильном направлении», – сказал тяжелоатлет Михаил Кокляев.
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