Тайсон Фьюри: «Грядет большой анонс. Все уже решено»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри анонсировал возвращение на ринг.

«Мы возвращаемся и несем боль, очень много боли. Оставайтесь на связи, грядет большой анонс. Я очень взволнован. Все уже решено», – сказал чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри.

В последний раз Фьюри дрался в декабре-2022, когда победил Дерека Чисору техническим нокаутом.

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6 комментариев

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armageddon123456
Таки будет долгожданный реванш с Отто Валином?
+6
0
+6
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berzerker
4 бой с Чисорой!
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Сергей
С Вусиком
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Николай Козлов
"Я забухаю" - анонсировал Фьюри.
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Barabakan
Крутейший бой с Чисорой?
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Олег Акимов
Ответ armageddon123456
Таки будет долгожданный реванш с Отто Валином?
Реванш с Фиш Энд Чипсом
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