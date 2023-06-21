Тайсон Фьюри: «Грядет большой анонс. Все уже решено»

Тайсон Фьюри анонсировал возвращение на ринг.

«Мы возвращаемся и несем боль, очень много боли. Оставайтесь на связи, грядет большой анонс. Я очень взволнован. Все уже решено», – сказал чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри.

В последний раз Фьюри дрался в декабре-2022, когда победил техническим нокаутом.

Тайсон Фьюри: «Вчера я получил предложение от UFC о гибридном бое с Джоном Джонсом»

Хирн – о причинах срыва боя Усика и Фьюри: «Тайсон знает, насколько сложный этот бой»