Тайсон Фьюри: «За последние полгода я вызвал всех из топ-15 тяжелого веса, но соперника все еще нет»

Тайсон Фьюри заявил, что боксеры-тяжеловесы не хотят драться с ним.

«Похоже, сейчас мне трудно найти настоящего соперника. Кажется, Маурисио Сулейман, президент WBC, сходил на подкаст и сказал: «Тайсон – жертва собственного успеха. Он настолько хорош, что люди не хотят с ним драться. Они предпочитают драться с кем-то другим».

Вот с чем имею дело. Кажется, за последние шесть месяцев я вызвал на бой всех из топ-15 тяжелого веса, и на сегодняшний день у меня все еще нет соперника», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри.

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