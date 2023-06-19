Малыхин – о бое с Бхулларом: «Собираюсь переписать историю. Я зверь и хочу нокаутировать его в первом раунде»

Теги тяжелый вес (MMA) ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин хочет нокаутировать Аржана Бхуллара в бою за титул ONE FC.

«Сейчас я нахожусь в лучшей форме за всю карьеру и намерен переписать историю. Я готов и голоден.

Каждый день – тяжелая работа. Сейчас время истории, время пояса, время бонусов. Я хочу все бонусы и выхожу за самыми зрелищными финишами.

На самом деле я делаю эти бои более зрелищными в надежде, что руководство и боссы это увидят. Я зверь.

Люблю бонусы и готов стоять все пять раундов, но буду искать момент для нокаута, шанс закончить бой. Постараюсь закончить этот бой в первом раунде», – сказал временный чемпион ONE Championship в тяжелом весе и неоспоримый чемпион в полутяжелой категории Анатолий Малыхин.

Малыхин подерется за неоспоримый титул ONE FC в тяжелом весе 23 июня

Малыхин – о переходе в UFC: «Даже если дадут в три раза больше, не предам ONE FC»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Перстень Уэстбрука
Вот ему действительно можно разбрасываться словами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий