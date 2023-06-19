Малыхин – о бое с Бхулларом: «Собираюсь переписать историю. Я зверь и хочу нокаутировать его в первом раунде»

Анатолий Малыхин хочет нокаутировать Аржана Бхуллара в бою за титул ONE FC.

«Сейчас я нахожусь в лучшей форме за всю карьеру и намерен переписать историю. Я готов и голоден.

Каждый день – тяжелая работа. Сейчас время истории, время пояса, время бонусов. Я хочу все бонусы и выхожу за самыми зрелищными финишами.

На самом деле я делаю эти бои более зрелищными в надежде, что руководство и боссы это увидят. Я зверь.

Люблю бонусы и готов стоять все пять раундов, но буду искать момент для нокаута, шанс закончить бой. Постараюсь закончить этот бой в первом раунде», – сказал временный чемпион в тяжелом весе и неоспоримый чемпион в полутяжелой категории .

Малыхин подерется за неоспоримый титул ONE FC в тяжелом весе 23 июня

Малыхин – о переходе в UFC: «Даже если дадут в три раза больше, не предам ONE FC»