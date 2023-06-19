Малыхин – о бое с Бхулларом: «Собираюсь переписать историю. Я зверь и хочу нокаутировать его в первом раунде»
Анатолий Малыхин хочет нокаутировать Аржана Бхуллара в бою за титул ONE FC.
«Сейчас я нахожусь в лучшей форме за всю карьеру и намерен переписать историю. Я готов и голоден.
Каждый день – тяжелая работа. Сейчас время истории, время пояса, время бонусов. Я хочу все бонусы и выхожу за самыми зрелищными финишами.
На самом деле я делаю эти бои более зрелищными в надежде, что руководство и боссы это увидят. Я зверь.
Люблю бонусы и готов стоять все пять раундов, но буду искать момент для нокаута, шанс закончить бой. Постараюсь закончить этот бой в первом раунде», – сказал временный чемпион ONE Championship в тяжелом весе и неоспоримый чемпион в полутяжелой категории Анатолий Малыхин.
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