Малыхин подерется за неоспоримый титул ONE FC в тяжелом весе 23 июня

Анатолий Малыхин подерется за пояс ONE FC в тяжелом весе.

23 июня в Бангкоке (Таиланд) состоится турнир ONE Friday Fights 22, в главном событии которого пройдет бой за титул в тяжелом весе между неоспоримым чемпионом Аржаном Бхулларом и временным чемпионом .

На счету Малыхина 11 досрочных побед в ММА. В случае победы он станет двойным чемпионом : в активе Анатолия титул в полутяжелом весе. Его соперник выиграл столько же боев в профессиональных смешанных единоборствах, но имеет одно поражение.

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