Малыхин подерется за неоспоримый титул ONE FC в тяжелом весе 23 июня

Теги тяжелый вес (MMA) ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин подерется за пояс ONE FC в тяжелом весе.

23 июня в Бангкоке (Таиланд) состоится турнир ONE Friday Fights 22, в главном событии которого пройдет бой за титул в тяжелом весе между неоспоримым чемпионом Аржаном Бхулларом и временным чемпионом Анатолием Малыхиным.

На счету Малыхина 11 досрочных побед в ММА. В случае победы он станет двойным чемпионом ONE Championship: в активе Анатолия титул в полутяжелом весе. Его соперник выиграл столько же боев в профессиональных смешанных единоборствах, но имеет одно поражение.

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4 комментария

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jwbmwbqvih
Давай,Сладкий,ты его долго ждал.
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orbittello
Как бы не сорвался опять
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Пользователь заблокирован
Удачи Толян !
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Алексей Кожакин
кто в курсе ор долг отдал грузину
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