Малыхин – о переходе в UFC: «Даже если дадут в три раза больше, не предам ONE FC»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин откажется от перехода в UFC из ONE Championship.

Боец рассказал об отношении к руководству промоушена, в котором Малыхин провел четыре боя и стал обладателем временного пояса в тяжелом весе и неоспоримого титула в полутяжелом весе.

«Вот если проецировать ситуацию на себя. Скажем по-русски – я был «бичом». Без денег, никому не нужен в спорте, мне платили такие копейки, что и говорить страшно.

Потом появилась лига ONE FC. Да, я не самый высокооплачиваемый боец мира, но, если сравнивать со среднестатистическим человеком, я зарабатываю громадные деньги. За это я бесконечно благодарен главе ONE Чатри Ситйодтонгу.

У Нганну такая же ситуация. Он копал рудники в Африке за бутылку воды, потом начал биться в UFC – и о нем узнал весь мир. Теперь он очень богатый человек.

Да, многие скажут, что нужно знать себе цену. Но нужно и быть благодарным тем людям, которые в тебя поверили и дали тебе такую жизнь, которую бы ты никогда не увидел.

Если UFC предложит контракт даже в три раза больше, чем у меня есть сейчас, я никуда не уйду.

Не предам ONE, его президента и всех остальных. Не скажу, что мне вот дали больше денег и место в совете директоров UFC, поэтому я ухожу.

Нет, здесь намного больше, чем просто бизнес. Если люди дали тебе другую жизнь, цени это», – сказал Анатолий Малыхин.

Малыхин – о Нганну: «Его оставят за бортом и забудут»

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6 комментариев

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Kanan Jarrus
Малыхин – о переходе в UFC: «Даже если дадут в три раза больше, не верну деньги грузину»
+17
-10
+7
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jwbmwbqvih
Ответ Demon69
Странное сравнение с Нганну.Он как раз таки он попытался нагнуть ЮФС,и не клялся в любви к промоушену ,который дал ему все..А вот если Малыхин перерастет ONE ,и заключит хороший контракт с ЮФС ,никто не на кого не обидится..Развитие в этом заключается, и все от этого выиграют.
Да он про то,что оба никем были,а стали богатыми и известными людьми.
+7
-1
+6
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jonnysilverhand01
Толян красавчик, очень позитивный человек, единственный здесь минус, хотел бы посмотреть на его бои против топов UFC
+2
0
+2
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Demon69
Ответ jwbmwbqvih
Да он про то,что оба никем были,а стали богатыми и известными людьми.
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+2
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