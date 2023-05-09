Малыхин – о переходе в UFC: «Даже если дадут в три раза больше, не предам ONE FC»

Анатолий Малыхин откажется от перехода в UFC из ONE Championship.

Боец рассказал об отношении к руководству промоушена, в котором Малыхин провел четыре боя и стал обладателем временного пояса в тяжелом весе и неоспоримого титула в полутяжелом весе.

«Вот если проецировать ситуацию на себя. Скажем по-русски – я был «бичом». Без денег, никому не нужен в спорте, мне платили такие копейки, что и говорить страшно.

Потом появилась лига ONE FC. Да, я не самый высокооплачиваемый боец мира, но, если сравнивать со среднестатистическим человеком, я зарабатываю громадные деньги. За это я бесконечно благодарен главе ONE Чатри Ситйодтонгу.

У Нганну такая же ситуация. Он копал рудники в Африке за бутылку воды, потом начал биться в UFC – и о нем узнал весь мир. Теперь он очень богатый человек.

Да, многие скажут, что нужно знать себе цену. Но нужно и быть благодарным тем людям, которые в тебя поверили и дали тебе такую жизнь, которую бы ты никогда не увидел.

Если UFC предложит контракт даже в три раза больше, чем у меня есть сейчас, я никуда не уйду.

Не предам ONE, его президента и всех остальных. Не скажу, что мне вот дали больше денег и место в совете директоров UFC, поэтому я ухожу.

Нет, здесь намного больше, чем просто бизнес. Если люди дали тебе другую жизнь, цени это», – сказал .

Малыхин – о Нганну: «Его оставят за бортом и забудут»