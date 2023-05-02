Хельвани намекнул на переход Нганну в PFL: «Фрэнсис не пошел в ONE, потому что уже связан с кем-то устно»
Ариэль Хельвани сообщил, что Фрэнсис Нганну близок к переходу в PFL.
Журналист рассказал о разговоре с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе, рассказав о неудачных переговорах камерунца с руководством ONE Championship.
«Фрэнсис очень близок к подписанию нового контракта с другим промоушеном. По его словам, он был очень откровенен по этому поводу с ONE Championship.
Поэтому они закончили встречу на хорошей ноте, ведь обе стороны пришли к пониманию, что Нганну не перейдет в ONE из-за устной договоренности с кем-то другим.
Фрэнсис сказал мне, что он очень близок к сделке, может даже подписать контракт на этой неделе», – сказал Ариэль Хельвани.
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