Хельвани намекнул на переход Нганну в PFL: «Фрэнсис не пошел в ONE, потому что уже связан с кем-то устно»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) PFL / WSOF Фрэнсис Нганну ONE Championship Ариэль Хельвани Бокс/MMA/UFC

Ариэль Хельвани сообщил, что Фрэнсис Нганну близок к переходу в PFL.

Журналист рассказал о разговоре с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе, рассказав о неудачных переговорах камерунца с руководством ONE Championship.

«Фрэнсис очень близок к подписанию нового контракта с другим промоушеном. По его словам, он был очень откровенен по этому поводу с ONE Championship.

Поэтому они закончили встречу на хорошей ноте, ведь обе стороны пришли к пониманию, что Нганну не перейдет в ONE из-за устной договоренности с кем-то другим.

Фрэнсис сказал мне, что он очень близок к сделке, может даже подписать контракт на этой неделе», – сказал Ариэль Хельвани.

Президент ONE FC: «Мы решили, что не будем предлагать Нганну контракт»

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2 комментария

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Los Galácticos
Ответ Bosniec
Там в PFL наверняка бойцам платят ещё меньше, чем в UFC. Если так сильно хотел денег, то шел бы лучше в Белик, да куда там, менеджеры видимо совсем не хотят работать
10 млн. за бой как просит Нганну в мма нигде не плотят, только Конор мог столько и больше поднять за бой но это Конор. В индустрии бокса он нафиг никому не нужен, Джейк Пол тоже его не зовет в ринг. Мне кажется Нганну очень плохо все взвесил перед тем как покинуть UFC, темболее у него был пояс и самые денежные бои впереди.
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+1
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Bosniec
Там в PFL наверняка бойцам платят ещё меньше, чем в UFC. Если так сильно хотел денег, то шел бы лучше в Белик, да куда там, менеджеры видимо совсем не хотят работать
0
0
0
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