Тим Цзю мог завершить карьеру из-за укуса собаки: «Мне повезло»

Теги Тимофей Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

Тим Цзю заявил, что мог завершить карьеру из-за укуса собаки.

«Мне повезло. Укус был близок к мыщце, сухожилию и артериям.

Грозила не только большая потеря крови, но и травма, из-за которой мне пришлось бы завершить карьеру. 

Я благословлен», – сказал временный чемпион мира по версии WBO Тимофей Цзю.

В конце мая Цзю сделали экстренную операцию. 18 июня он подерется с Карлосом Окампо.

Тим Цзю – об инциденте с собакой: «В этой ситуации многие бы отказались от боя, но я не такой. Побью любого – даже одной рукой»

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1 комментарий

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Егор Крид58
Газзаев совсем разошёлся
+5
0
+5
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