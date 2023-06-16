Тим Цзю мог завершить карьеру из-за укуса собаки: «Мне повезло»
Тим Цзю заявил, что мог завершить карьеру из-за укуса собаки.
«Мне повезло. Укус был близок к мыщце, сухожилию и артериям.
Грозила не только большая потеря крови, но и травма, из-за которой мне пришлось бы завершить карьеру.
Я благословлен», – сказал временный чемпион мира по версии WBO Тимофей Цзю.
В конце мая Цзю сделали экстренную операцию. 18 июня он подерется с Карлосом Окампо.
Тим Цзю – об инциденте с собакой: «В этой ситуации многие бы отказались от боя, но я не такой. Побью любого – даже одной рукой»
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