Костя Цзю – про бой сына с Харрисоном: «Если Тим хочет стать чемпионом мира, как я, он не должен бояться»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе поделился ожиданиями от боя сына с .

«Тим стал лучше как боксер, стал намного мудрее. Теперь у него хороший опыт боев с хорошими противниками.

Я верю, что он проведет особенный бой против Харрисона. Это подходящий момент в его карьере.

Это большое испытание, он дерется с отличным соперником. Риск? Послушайте, если он хочет стать чемпионом мира, как я, он не должен бояться, и Тим должен бросать вызов кому угодно.

У него отличный удар корпусом, это был один из моих коронных ударов», – сказал Цзю-старший.

Бой Тима Цзю и Харрисона за звание временного чемпиона в первом полусреднем весе состоится 12 марта в Сиднее (Австралия).

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