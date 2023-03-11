Костя Цзю – про бой сына с Харрисоном: «Если Тим хочет стать чемпионом мира, как я, он не должен бояться»

Теги WBO Константин Цзю первый средний вес Тимофей Цзю бокс Тони Харрисон Бокс/MMA/UFC

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился ожиданиями от боя сына Тимофея Цзю с Тони Харрисоном.

«Тим стал лучше как боксер, стал намного мудрее. Теперь у него хороший опыт боев с хорошими противниками.

Я верю, что он проведет особенный бой против Харрисона. Это подходящий момент в его карьере.

Это большое испытание, он дерется с отличным соперником. Риск? Послушайте, если он хочет стать чемпионом мира, как я, он не должен бояться, и Тим должен бросать вызов кому угодно.

У него отличный удар корпусом, это был один из моих коронных ударов», – сказал Цзю-старший.

Бой Тима Цзю и Харрисона за звание временного чемпиона WBO в первом полусреднем весе состоится 12 марта в Сиднее (Австралия).

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