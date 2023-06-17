Царукян верит в предвзятость к бойцам из России в UFC: «Если бой близкий, то нашего всегда прижмут»

Теги UFC легкий вес (MMA) Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян считает, что в UFC предвзято судят бои россиян.

«Предвзятое ли отношение к российским бойцам? Думаю, нет. Если явно выиграешь, тебе отдадут победу. Если бой близкий, то всегда было так, что российского бойца зажмут. Так было с нулевых или, может, 90-х.

Все пытаются где-то засудить, придумать допинги, санкции. И знают, что русские – одни из самых сильных», – сказал легковес UFC и амбассадор PARI Арман Царукян.

Большое интервью с Арманом Царукяном: работал на стройке, чуть не стал хоккеистом и хочет купить дом в США

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4 комментария

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Axmat Cecenov
Ну не сказал бы. Ислам-Волк , бой в Австралии, очень близкий бой но победа отдали Исламу
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Руслан Ганбаров
Ответ уличный иуда
Так он считает себя русским, или армянином?
Гражданином РФ как вариант
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RAMIK
Ответ Axmat Cecenov
Ну не сказал бы. Ислам-Волк , бой в Австралии, очень близкий бой но победа отдали Исламу
Это было удивительное исключение. Смотрел бой и общался с друзьями, у всех было такое мнение,что по раундам 3-2, но победу отдадут Волку. Обратный пример бой Анкалаева и пару боев Яна.
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