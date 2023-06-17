Царукян – о работе на стройке: «Адский труд. Хорошо, что через это прошел»

Арман Царукян рассказал о работе на стройке в подростковом возрасте.

«Работал на грузовых машинах, бетономешалке, манипуляторе. Занимался этим месяца четыре – мне хватило.

В детстве каждое лето работал у отца. Был разнорабочим. Нам давали по 500 рублей в день. Адский труд, через который проходят люди.

Именно разнорабочие, которые целый день под солнцем. Тяжелая работа. Я понимал, что точно не буду всю жизнь так вкалывать.

Может быть, хорошо, что в детстве через это прошел. Мы в 7 утра выезжали, в 7 вечера заканчивали. В 8 часов уже были дома.

Так как я был молодой, мне давали поблажки. Все же знали, что у меня отец – бригадир. Например, видят, что в обед солнце палит +35°. Мог часик полежать под деревом», – сказал легковес и амбассадор PARI Арман Царукян.

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