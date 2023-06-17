Вечер бокса в Австралии: Цзю против Окампо и другие бои

Теги Тимофей Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

В Бродбич (Австралия) в ночь на 18 июня состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за временный титул WBO в первом среднем весе между Тимофеем Цзю (22-0) и Карлосом Окампо (35-2).

Другие бои вечера:

  • Сэм Гудман (14-0) – Рэйз Алим (20-0);
  • Джастин Фрост (13-2-1) – Хассан Хадман (5-0);
  • Хасели Хепи (6-1-1) – Трой Пилчер (5-0-1);
  • Вегас Ларфилд (8-0) – Джанрил Кастино (13-2).

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