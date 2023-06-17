Вечер бокса в Австралии: Цзю против Окампо и другие бои
В Бродбич (Австралия) в ночь на 18 июня состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за временный титул WBO в первом среднем весе между Тимофеем Цзю (22-0) и Карлосом Окампо (35-2).
Другие бои вечера:
- Сэм Гудман (14-0) – Рэйз Алим (20-0);
- Джастин Фрост (13-2-1) – Хассан Хадман (5-0);
- Хасели Хепи (6-1-1) – Трой Пилчер (5-0-1);
- Вегас Ларфилд (8-0) – Джанрил Кастино (13-2).
Тим Цзю мог завершить карьеру из-за укуса собаки: «Мне повезло»
Комментарии