Брайс Митчелл сломал нос: «Может кто-нибудь вправить его бесплатно? Врачи такие дорогие, у меня нет медицинской страховки»
Брайс Митчелл сломал нос, но не хочет идти к врачу.
«Врачи такие дорогие. $2 тысячи долларов за то, чтобы просто вправить мне нос. Может кто-нибудь, пожалуйста, вправить мой нос обратно бесплатно? У меня нет медицинской страховки», – сказал боец UFC Брайс Митчелл.
Митчелл победил Саида Нурмагомедова единогласным решением судей на UFC Abu Dhabi в июле.
Митчелл предложил Топурии провести дебаты о форме Земли: «Бог сказал, что она плоская. Он сам ее такой сделал»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Брайса Митчелла
