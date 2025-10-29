Брайс Митчелл сломал нос: «Может кто-нибудь вправить его бесплатно? Врачи такие дорогие, у меня нет медицинской страховки»

Брайс Митчелл сломал нос, но не хочет идти к врачу.

«Врачи такие дорогие. $2 тысячи долларов за то, чтобы просто вправить мне нос. Может кто-нибудь, пожалуйста, вправить мой нос обратно бесплатно? У меня нет медицинской страховки», – сказал боец UFC Брайс Митчелл .

Митчелл победил Саида Нурмагомедова единогласным решением судей на UFC Abu Dhabi в июле.

