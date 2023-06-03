Тим Цзю – об инциденте с собакой: «В этой ситуации многие бы отказались от боя, но я не такой. Побью любого – даже одной рукой»

Теги Тимофей Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

Тим Цзю заявил, что вышел бы на бой с Карлосом Окампо даже с одной рукой.

«Собака немного покусала меня, но ничего страшного. Я в порядке. Ткани и мышцы не задеты. Первым делом я подумал: «Черт, это не очень хорошо». Обошлось.

В этой ситуации многие бы отказались от боя, но я не такой. Если бы не мог бить правой, то бил бы левой. Чувствую, что я по-прежнему лучший боец дивизиона. Побью любого – даже одной рукой», – заявил временный чемпион мира по версии WBO Тимофей Цзю.

Напомним, что 18 июня в Австралии состоится поединок между Тимофеем Цзю и мексиканцем Карлосом Окампо. Бой был под угрозой срыва из-за неприятного инцидента чемпиона с собакой.

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