Никита Цзю подерется с Майклом Зерафой 16 января

Стал известен следующий соперник Никиты Цзю.

Никита Цзю (11-0, 9 KO) проведет бой с Майклом Зерафой (34-5, 22 KO). Бой пройдет в промежуточном весе до 71,2 кг.

В прошлом бою Цзю победил Лулзима Исмаили техническим нокаутом в первом раунде, защитив титул WBO Intercontinental.

Никита Цзю попал в автомобильную аварию. Он получил незначительные травмы и восстанавливается дома