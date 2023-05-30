Тиму Цзю сделали экстренную операцию. Его укусила собака (Fox Sports Australia)

Теги Тимофей Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю сделал экстренную операцию для лечения пореза правой руки.

«Тим Цзю лечился врачом команды и хирургом в субботу из-за рваной раны на правом предплечье. Рана была поверхностной. В постхирургическом отчете сказано, что все хорошо.

Нет никаких сомнений в том, что Тим будет готов на 100% к бою с Карлосом Окампо 18 июня», – заявил в понедельник менеджер Цзю Гленн Дженнингс.

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14 комментариев

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Олег Акимов
Надо собаке вручить временный пояс WBО
+15
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Bashibuzuck
Цзю и собака... 🤔 Я ни на че не намекаю😁. Поправляйся, Чемпион✊
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АРХАТ
Во время барбекю собака друга укусила Тима за правое предплечье.
Видать крупная собачка.
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Истину Глаголящий
котопёс, котопёс...
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GaasJT
Австралийский терьер
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Фарход Якубов
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Наконец то собаки ответили
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Фарход Якубов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Хватит есть собак!!!!
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AminO2
Это был андердог.
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Кирилл Павлюченко
Вот уж точно - дикая собака Динго!
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romantetochkin@yandex.ru
Ответ Bashibuzuck
Цзю и собака... 🤔 Я ни на че не намекаю😁. Поправляйся, Чемпион✊
А у него корейские корни?
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Фарход Якубов
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Ответ romantetochkin@yandex.ru
А у него корейские корни?
Нет,еврейские
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Bashibuzuck
Ответ romantetochkin@yandex.ru
А у него корейские корни?
Ну так папа у него кто? А дед у него кто?😉
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Фарход Якубов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Истину Глаголящий
котопёс, котопёс...
Разъясните, пожалуйста
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