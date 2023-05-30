Тиму Цзю сделали экстренную операцию. Его укусила собака (Fox Sports Australia)

Тимофей Цзю сделал экстренную операцию для лечения пореза правой руки.

«Тим Цзю лечился врачом команды и хирургом в субботу из-за рваной раны на правом предплечье. Рана была поверхностной. В постхирургическом отчете сказано, что все хорошо.

Нет никаких сомнений в том, что Тим будет готов на 100% к бою с Карлосом Окампо 18 июня», – заявил в понедельник менеджер Цзю Гленн Дженнингс.

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