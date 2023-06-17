Энтони Петтис выиграл 72,5 тысячи долларов, поставив на победу брата Серхио над Патрисио Фрейре

Серхио Петтис принес брату Энтони 72,5 тысячи долларов, победив на Bellator 297.

Петтис-младший защищал титул Bellator в легчайшем весе в бою против Патрисио Фрейре. Серхио победил единогласным решением судей и остался чемпионом.

поставил на победу младшего брата 50 тысяч долларов, заработав 122,5 тысячи долларов. Чистый выигрыш составил 72,5 тысячи.

Петтис победил Фрейре и защитил пояс Bellator в легчайшем весе