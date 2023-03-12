Цзю – о победе над Харрисоном: «Между нами не было трэштока. Я доказал в ринге, что лучше»

Временный чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO Тимофей Цзю назвал справедливой победу над .

«Я был рад разделить с ним ринг. Уважение всегда присутствует. Между нами не было трэштока. Мы немного шутили, но всегда уважали друг друга.

Мы все доказываем друг другу на ринге. И сегодня я доказал ему, что я лучше. Вы знаете, что будет дальше. Я еду в США», – сказал Цзю.

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