Цзю – о победе над Харрисоном: «Между нами не было трэштока. Я доказал в ринге, что лучше»
Временный чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO Тимофей Цзю назвал справедливой победу над Тони Харрисоном.
«Я был рад разделить с ним ринг. Уважение всегда присутствует. Между нами не было трэштока. Мы немного шутили, но всегда уважали друг друга.
Мы все доказываем друг другу на ринге. И сегодня я доказал ему, что я лучше. Вы знаете, что будет дальше. Я еду в США», – сказал Цзю.
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