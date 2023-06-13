Чарльз Оливейра поднялся на седьмую строчку рейтинга P4P UFC
UFC обновил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий.
Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра после победы над Бенеилом Дариушем поднялся на седьмую позицию в обновленном рейтинге промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P).
Бразилец делит седьмую строчку с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.
Мухаммад Мокаев поднялся на одну позицию в наилегчайшем весе, Тагир Уланбеков – на две.
Махачев обратился к Оливейре: «В этой игре есть уровни»
Чарльз Оливейра: «Раненый лев – это все еще лев. Я возродился из пепла»
1 комментарий