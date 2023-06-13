Чарльз Оливейра поднялся на седьмую строчку рейтинга P4P UFC

Теги UFC MMA Камару Усман Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

UFC обновил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий.

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра после победы над Бенеилом Дариушем поднялся на седьмую позицию в обновленном рейтинге промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P).

Бразилец делит седьмую строчку с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

Мухаммад Мокаев поднялся на одну позицию в наилегчайшем весе, Тагир Уланбеков – на две.

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1 комментарий

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Yavich
Смешно, что Эдвардс, с одной защитой, выше Адесаньи, который уже много лет держит дивизион.
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