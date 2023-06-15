Официально: Роман Копылов подерется с Клаудио Рибейро на турнире UFC 291

Теги UFC MMA Роман Копылов Бокс/MMA/UFC

UFC официально анонсировал следующий поединок Романа Копылова.

Россиянин подерется с бразильцем Клаудио Рибейро на турнире UFC 291, который пройдет 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США).

В январе 32-летний Копылов (10-2) победил нокаутом во втором раунде Пунахили Сориано (8-3) на турнире UFC Fight Night 217.

30-летний Рибейро (11-3) в последний раз дрался в мае на турнире UFC 288, где его соперником был Джозеф Холмс (8-4). Бой завершился победой Клаудио нокаутом во втором раунде.

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2 комментария

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Виталий Попов
ну хоть так
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Саламбек Алаев
С Дураевым мощный бой был
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