Елеусинов встретился с президентом WBC

Теги WBC Маурисио Сулейман бокс Данияр Елеусинов Спорт Казахстана

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов встретился с президентом Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейманом. Боксер опубликовал фото с функционером в своих социальных сетях.

В данный момент Елеусинов обратился в суд, намереваясь расторгнуть контракт со своим менеджером Зией Алиевым. 

За полтора года боксер провел только один бой. В декабре 2021 года он завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO, а затем был лишен титула из-за отсутствия защиты.

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