Мендес – о планах Махачева: «В отличие от Хабиба, он думает о 77 кг, но сначала хочет зачистить легкий дивизион»
Тренер Хавьер Мендес рассказал о желании чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева попробовать себя в полусредней категории.
Специалист отметил, что сначала россиянин хочет поставить рекорд по числу защит титула в 70 килограммах.
«В отличие от Хабиба Нурмагомедова, Махачев думает об этом. Ислам упоминал, что в какой-то момент хочет перейти в полусредний вес, но сначала он хочет зачистить легкий дивизион. Он планирует защитить титул больше раз, чем кто-либо другой», – сказал Мендес.
Напомним, что сейчас рекорд по числу защит титула в легком весе принадлежит сразу четверым бойцам – Би Джею Пенну, Фрэнки Эдгару, Бену Хендерсону и Хабибу Нурмагомедову (по три защиты).
При этом россиянин опережает остальных по дням в качестве чемпиона (1077). Он единственный оставил пояс непобежденным.
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При этом россиянин опережает остальных по дням в качестве чемпиона (1077). Он единственный оставил пояс непобежденным
Ого, а я думал, что Хабиб сбежал. А он в неплохой такой компании оказался.