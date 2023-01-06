Мендес – о планах Махачева: «В отличие от Хабиба, он думает о 77 кг, но сначала хочет зачистить легкий дивизион»

Теги UFC Би Джей Пенн легкий вес (MMA) Фрэнки Эдгар Бенсон Хендерсон Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Тренер Хавьер Мендес рассказал о желании чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева попробовать себя в полусредней категории.

Специалист отметил, что сначала россиянин хочет поставить рекорд по числу защит титула в 70 килограммах.

«В отличие от Хабиба Нурмагомедова, Махачев думает об этом. Ислам упоминал, что в какой-то момент хочет перейти в полусредний вес, но сначала он хочет зачистить легкий дивизион. Он планирует защитить титул больше раз, чем кто-либо другой», – сказал Мендес.

Напомним, что сейчас рекорд по числу защит титула в легком весе принадлежит сразу четверым бойцам – Би Джею Пенну, Фрэнки Эдгару, Бену Хендерсону и Хабибу Нурмагомедову (по три защиты).

При этом россиянин опережает остальных по дням в качестве чемпиона (1077). Он единственный оставил пояс непобежденным.

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1 комментарий

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los merengues
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Напомним, что сейчас рекорд по числу защит титула в легком весе принадлежит сразу четверым бойцам – Би Джею Пенну, Фрэнки Эдгару, Бену Хендерсону и Хабибу Нурмагомедову (по три защиты).

При этом россиянин опережает остальных по дням в качестве чемпиона (1077). Он единственный оставил пояс непобежденным

Ого, а я думал, что Хабиб сбежал. А он в неплохой такой компании оказался.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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