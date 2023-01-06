Мендес – о планах Махачева: «В отличие от Хабиба, он думает о 77 кг, но сначала хочет зачистить легкий дивизион»

Тренер Хавьер Мендес рассказал о желании чемпиона в легком весе попробовать себя в полусредней категории.

Специалист отметил, что сначала россиянин хочет поставить рекорд по числу защит титула в 70 килограммах.

«В отличие от , Махачев думает об этом. Ислам упоминал, что в какой-то момент хочет перейти в полусредний вес, но сначала он хочет зачистить легкий дивизион. Он планирует защитить титул больше раз, чем кто-либо другой», – сказал Мендес.

Напомним, что сейчас рекорд по числу защит титула в легком весе принадлежит сразу четверым бойцам – Би Джею Пенну, , и Хабибу Нурмагомедову (по три защиты).

При этом россиянин опережает остальных по дням в качестве чемпиона (1077). Он единственный оставил пояс непобежденным.

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