Минеев показал грамоту от Путина в честь Дня России: «Благодарю за поздравления»

Владимир Минеев показал грамоту от Владимира Путина.

«Получил поздравления от нашего уважаемого президента . Искренне благодарю за поздравления и пожелания! Служу России. И тружусь на благо любимой Родины!» – написал в телеграм-канале Владимир Минеев.

Владимир Минеев: «Жду возвращения в зону СВО больше, чем возобновления карьеры»

Владимир Минеев: «Планирую вернуться в зону СВО. Мы там до конца»