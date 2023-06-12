Минеев показал грамоту от Путина в честь Дня России: «Благодарю за поздравления»
Владимир Минеев показал грамоту от Владимира Путина.
«Получил поздравления от нашего уважаемого президента Владимира Путина. Искренне благодарю за поздравления и пожелания! Служу России. И тружусь на благо любимой Родины!» – написал в телеграм-канале Владимир Минеев.
Владимир Минеев: «Жду возвращения в зону СВО больше, чем возобновления карьеры»
Владимир Минеев: «Планирую вернуться в зону СВО. Мы там до конца»
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