Минеев – о Дне Победы: «Память вдохновляет нас на борьбу с современным нацизмом»

Владимир Минеев поздравил россиян с Днем Победы.

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе обратился к подписчикам в соцсетях.

«От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы – священным праздником и символом героизма для нашей страны.

Память о великой победе живет в наших сердцах и в настоящее время вдохновляет нас на великие свершения, невероятное мужество и героизм в борьбе с современным нацизмом в тылу и на передовой», – написал в телеграм-канале Владимир Минеев, находящийся в зоне боевых действий на Донбассе.

Владимир Минеев – о нахождении в зоне боевых действий: «Служу разведчиком в подразделении спецназа»