Минеев – о Дне Победы: «Память вдохновляет нас на борьбу с современным нацизмом»
Владимир Минеев поздравил россиян с Днем Победы.
Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе обратился к подписчикам в соцсетях.
«От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы – священным праздником и символом героизма для нашей страны.
Память о великой победе живет в наших сердцах и в настоящее время вдохновляет нас на великие свершения, невероятное мужество и героизм в борьбе с современным нацизмом в тылу и на передовой», – написал в телеграм-канале Владимир Минеев, находящийся в зоне боевых действий на Донбассе.
Владимир Минеев – о нахождении в зоне боевых действий: «Служу разведчиком в подразделении спецназа»
Академик Д. С. Лихачёв
Память нормального человека - никогда больше не допускать подобного тому,что случилось. Когда один мерзавец возомнил себя сверхчеловеком,приравнял своё существование к существованию целой страны, и под предлогом защиты и освобождения других народов начал вторгаться в другие государства.
Впрочем, я и в России видел призывы истребить всех ч***к, прямо в центре Москвы.
Конкретику давай, а не фантазии.
Рассказывает мне, про онтифошизм, бггг.
https://www.psychologies.ru/wellbeing/14-priznakov-fashizma/
Заодно и "любовь" соседей, и прочие-прочие вещи. Которые приводят к экономическим кризисам и облегчают дальнейший развал.