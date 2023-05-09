Минеев – о Дне Победы: «Память вдохновляет нас на борьбу с современным нацизмом»

Теги средний вес (MMA) AMC Fight Nights Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев поздравил россиян с Днем Победы.

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе обратился к подписчикам в соцсетях.

«От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы – священным праздником и символом героизма для нашей страны.

Память о великой победе живет в наших сердцах и в настоящее время вдохновляет нас на великие свершения, невероятное мужество и героизм в борьбе с современным нацизмом в тылу и на передовой», – написал в телеграм-канале Владимир Минеев, находящийся в зоне боевых действий на Донбассе.

Владимир Минеев – о нахождении в зоне боевых действий: «Служу разведчиком в подразделении спецназа»

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79 комментариев

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Kurt
Отбитый наглухо.
+113
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Maxim Vasnechov
Борюсь с нацизмом, поэтому подал заявление в депутатское кресло. После распада СССР, такие заявляли что боролись с коммунизмом изнутри. Бггг, как циклична история.
+66
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Atsuktuvas
Никакой особой миссии у России не было и нет! Не надо искать никакой национальной идеи для России-это мираж. Жизнь с национальной идеей приведёт сначала к ограничениям, а потом возникнет нетерпимость к другой расе, к другому народу и к другой религии. Нетерпимость же обязательно приведет к террору. Нельзя добиваться возвращения России к какой-либо единой идеологии, потому-что единая идеология рано или поздно приведёт Россию к фашизму.

Академик Д. С. Лихачёв
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Злобный Конь
Память ,таких как Минеев, вдохновляет искать кругом врагов и находить поводы чтобы нападать на чужие страны.

Память нормального человека - никогда больше не допускать подобного тому,что случилось. Когда один мерзавец возомнил себя сверхчеловеком,приравнял своё существование к существованию целой страны, и под предлогом защиты и освобождения других народов начал вторгаться в другие государства.
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Ромарио163
Сказал человек, которому голову с памятью уже давно отбили
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jonnysilverhand01
Ответ Всех не забаните
К 2014 году наши соседи подошли с лозунгами "м... на ножи", с началом войны нас обесчеловечили до "орков", все прямь как в рейхе, там же были унитерменши. Высшие чины соседей говорят нужно убить всех русских. В инете тысячи фоток и видео с шевронами/татуировками у солдат и тактическими обозначениями на технике как в рейхе у всу. И после этого кто-то смеется над словами "воюем с неонацистами"? П.С. сам ни разу не русский и не христианин, почему мы воюем для себя уяснил благодаря украинским пабликами в телеге, наша пропаганда не потребовалась (а она нормальная есть?)
Слушай, скажи спасибо гаранту конституции нашему, что у наших границ теперь на десятелетии вперёд будут русофобы численностью 30-40 млн., ты там из тёплой квартиры рассуждаешь о соседях, ты бы посидел в г. Харьков годик под тревогами, посмотрел на тебя и как ты бы оправдывал действия тех, кто в тебя пуски осуществляет, где в любой момент может произойти «прилёт» прямо к тебе в тёплую квартиру …
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Anita_Goferdump
Ответ murzzzzzilka
Для местной либeральной тусовки. Сегодня в Латвии полицаи впятером задержали дедушку, который хотел возложить цветы к памятнику. Задержали и отволокли к машине. Это именно та демократия и свобода, к которой вы стремитесь, да? Искренне надеюсь, что все вы уже там, наслаждаетесь всеми этими благами. И - да, это не Скабеева и не Соловьев. А вполне себе видео от местных очевидцев.
хорошо что стакан бумажный не кинул. там наверно тоже по 5 лет за это дают.
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Maxim Vasnechov
Ответ Total_90
Ни разу за всю историю не привела, как бы на нас войной не шли с Европы, а тут приведёт. Слабоумие какое-то=)
Россия же уже процветает все последние 200 лет, когда эту идею административно пытаются внедрить, да?
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Maxim Vasnechov
Ответ Всех не забаните
Вбей в гугле/ютубе лозунг и увидишь. Вопрос только один к тебе: "Зачем из себя строить дурака?"
Да, видел эту забавную кричалку, пару сотен дураков покричали в каком-то райцентре, где-то в опе мира.
Впрочем, я и в России видел призывы истребить всех ч***к, прямо в центре Москвы.
Конкретику давай, а не фантазии.
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Maxim Vasnechov
Ответ Total_90
Не надо приписывать отдельных лиц к идеологии фашизма целой страны, выглядите глупо=)
Бггг. В этой прекрасной стране, в парламентскую думу входил Жириновский, с чисто лозунгами уровня Германии 30х., на последних свободных парламентских выборах. И имел там результат, второй после сталинистов всяких, из секты Зюганова(тогда тоже лозунги были огонь, всех распять и раскулачить).
Рассказывает мне, про онтифошизм, бггг.
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Добрый Ретроград
Ответ sprmn
А что в СССР многие члены КПСС не боролись с коммунизмом изнутри?
С коммунизмом? Он был построен?
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Ноу Нейм
Вова, ты и есть тот нацизм
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Мистер Блин
в голове его опилки, да, да, да!
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Max_Sport
Если он хочет бороться с фашизмом, то начинать надо с Кремля. А не с Донбасса. Там люди, пострадавшие от действий кремлевского карлика.
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brig_Mercury
Ответ murzzzzzilka
Ой, а что такое? Чего заминусовали? Неудобная правда?
Дело не в этом. Я правильно понимаю, что все проблемы внутри страны решили и надо поучать прибалтов? Мне фиолетово, что у них там, потому что это не моя страна и земля. Зато могу подкинуть Вам навскидку иные нерешённые вопросы здесь. Например, сегодня возвращался на электричке, а там пол вагона была в состоянии алкогольного опьянения разной степени тяжести. Это люди так культурно отмечали 9 мая? Мужик еле выполз из электрички, а женщина до неё дошла, свалилась в лесу - несло перегаром. И это Московская область. В Сибири сейчас лесные пожары, как обычно. Не хватает пожарных и лесников, тушат только серьёзные на мелкие, по остаточному принципу, а они становятся крупными... Была под угрозой биатлонная трасса в Тюмене. И это просто сегодняшняя повестка. А сколько таких каждый день. Может быть прежде чем смотреть на соседей, как завещал Булгаков, займемся чисткой сараев - прямым своим делом, и разруха исчезнет сама собой. Двум богам нельзя служить! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы иностранных граждан.
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Maxim Vasnechov
Ответ Всех не забаните
К 2014 году наши соседи подошли с лозунгами "м... на ножи", с началом войны нас обесчеловечили до "орков", все прямь как в рейхе, там же были унитерменши. Высшие чины соседей говорят нужно убить всех русских. В инете тысячи фоток и видео с шевронами/татуировками у солдат и тактическими обозначениями на технике как в рейхе у всу. И после этого кто-то смеется над словами "воюем с неонацистами"? П.С. сам ни разу не русский и не христианин, почему мы воюем для себя уяснил благодаря украинским пабликами в телеге, наша пропаганда не потребовалась (а она нормальная есть?)
Кто с таким лозунгом шёл? Фамилию дай?
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Костя Кот
приживалка
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Maxim Vasnechov
Ответ Total_90
Комментарий удален пользователем
Берёшь и сравниваешь, сам лично, выступления Жирика образца расцвета его карьеры, с выступлениями ранних фашистских философ, 30х годов. Умный мужик, назвал свою партию "либеральной" и писал в уши фашистскими лозунгами всякой в.а.т.е. До конца своих дней электорат имел, круче чем у любого бендеровца в Украине, или ещё какой стране мира.
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Gregari
А он нацистов в России уже победил?
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Atsuktuvas
Ответ Total_90
появились признаки фашизма за 200 лет?
читаем, сравниваем
https://www.psychologies.ru/wellbeing/14-priznakov-fashizma/
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sprmn
Ответ Добрый Ретроград
С коммунизмом? Он был построен?
С идеологией
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Maxim Vasnechov
Ответ Добрый Ретроград
Комментарий удален модератором
Да никакой "Руси" не будет, если так поступать. Сегодня ты отнял - завтра у тебя отнимут. Сейчас есть Россия, федеративное государство. То где пытаются отнять, населены украинцами, а не русскими, и никакой тупые попытки насадить "русскую" культуру не помогут. За то повторят десятки национальных вопросов, которые приводили к развалу и РИ и СССР.
Заодно и "любовь" соседей, и прочие-прочие вещи. Которые приводят к экономическим кризисам и облегчают дальнейший развал.
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Igor Vladimirov
Правда это ложь
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Atsuktuvas
Ответ Total_90
Ох сколько налетело обвинителей России в фашизме. Обиделись что-ли?)
Да, жалко... Ведь Иванушка-дурачок - это национальный фольклорный персонаж. Хочется его сберечь для нового светлого будущего страны.
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sprmn
Ответ Maxim Vasnechov
Борюсь с нацизмом, поэтому подал заявление в депутатское кресло. После распада СССР, такие заявляли что боролись с коммунизмом изнутри. Бггг, как циклична история.
А что в СССР многие члены КПСС не боролись с коммунизмом изнутри?
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