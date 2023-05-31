Теофимо Лопес – о победе над Ломаченко: «Я забрал его сердце»
Теофимо Лопес заявил, что готов убить человека на ринге.
«Это спорт, где убивают или погибают. Я хочу убить Джоша Тейлора... Когда я подрался с Василием Ломаченко, я забрал его сердце.
У Тейлора нет сердца, поэтому что я могу взять у этого человека? Его жизнь. Как я могу сильнее всего напугать зрителей? Забрать жизнь человека», – сказал Теофимо Лопес.
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