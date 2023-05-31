Теофимо Лопес – о победе над Ломаченко: «Я забрал его сердце»

Теги Василий Ломаченко бокс Теофимо Лопес Джош Тейлор Бокс/MMA/UFC

Теофимо Лопес заявил, что готов убить человека на ринге.

«Это спорт, где убивают или погибают. Я хочу убить Джоша Тейлора... Когда я подрался с Василием Ломаченко, я забрал его сердце.

У Тейлора нет сердца, поэтому что я могу взять у этого человека? Его жизнь. Как я могу сильнее всего напугать зрителей? Забрать жизнь человека», – сказал Теофимо Лопес.

Василий Ломаченко: «Я думаю, что реванша не будет, потому что Хейни напуган»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mister1
😂🤡🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий