Крис Вайдман: «Моя цель – титульный бой против Исраэля Адесаньи»

Крис Вайдман рассказал о желании подраться с Исраэлем Адесаньей.

«Я прошел через многое, возвращаюсь не ради одного поединка. Хочу показать доминирующее выступление, а потом подраться на « » в ноябре.

Хочу подняться в рейтинге, заслужить титульный бой. Мне нравится чемпион . Моя цель – подраться с ним. Это моя миссия.

Знаю, что будет нелегко. Но я готов к тяжелой работе и уверен, что у меня есть все, чтобы осуществить задуманное», – сказал боец UFC Крис Вайдман.

На турнире UFC 292 38-летний Вайдман подерется с Брэдом Таваресом.

Американец пропустил два года из-за травмы ноги, полученной в поединке против Юрайи Холла.

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