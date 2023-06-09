Крис Вайдман: «Моя цель – титульный бой против Исраэля Адесаньи»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Крис Вайдман Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Крис Вайдман рассказал о желании подраться с Исраэлем Адесаньей.

«Я прошел через многое, возвращаюсь не ради одного поединка. Хочу показать доминирующее выступление, а потом подраться на «Мэдисон-сквер-гарден» в ноябре.

Хочу подняться в рейтинге, заслужить титульный бой. Мне нравится чемпион Исраэль Адесанья. Моя цель – подраться с ним. Это моя миссия.

Знаю, что будет нелегко. Но я готов к тяжелой работе и уверен, что у меня есть все, чтобы осуществить задуманное», – сказал боец UFC Крис Вайдман.

На турнире UFC 292 38-летний Вайдман подерется с Брэдом Таваресом.

Американец пропустил два года из-за травмы ноги, полученной в поединке против Юрайи Холла.

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3 комментария

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Hhh Rassss
закусывать надо
+5
0
+5
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Serhio Roberto
Титульный бой так-то еще заслужить надо. В нынешнем состоянии Уайдман не сможет это сделать.
+1
0
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jwbmwbqvih
Ответ Hhh Rassss
закусывать надо
Да пожирней чем-нибудь
+1
0
+1
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