Муслим Салихов подерется с Николасом Далби на UFC Vegas 75
В ночь на 18 июня в Лас-Вегасе (штат Невада) состоится турнир UFC Vegas 75.
В главном карде турнира пройдет поединок в полусреднем весе между Муслимом Салиховым и Николасом Далби.
В последний раз Салихов дрался в ноябре-2022, когда победил Андре Фиальо нокаутом в третьем раунде.
Далби идет на серии из двух побед.
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