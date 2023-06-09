Муслим Салихов подерется с Николасом Далби на UFC Vegas 75

В ночь на 18 июня в Лас-Вегасе (штат Невада) состоится турнир UFC Vegas 75.

В главном карде турнира пройдет поединок в полусреднем весе между и Николасом Далби.

В последний раз Салихов дрался в ноябре-2022, когда победил Андре Фиальо нокаутом в третьем раунде.

Далби идет на серии из двух побед.

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