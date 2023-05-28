Тренер Чимаева – о характере Хамзата: «У него нет масок и персонажей»

Тренер Хамзата Чимаева рассказал о характере бойца.

«У него нет масок… персонажей. Он выходит таким, какой он есть, каким ты его видишь. Это помогает ему сбросить с плеч напряжение, которое есть у бойцов.

Он выходит и работает, не сдерживая себя, неважно, кто на него смотрит, с кем он спарринговал. Он каждый раунд пытается сделать всё лучшее и улучшить самого себя», – сказал тренер Хамзата Чимаева Азамат Дугулубгов.

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