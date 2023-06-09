Взвешивание перед UFC 289: Нуньес и Альдана показали одинаковый вес, Оливейра легче Дариуша

В Ванкувере (Канада) проходит церемония взвешивания перед турниром UFC 289.

В главном событии вечера пройдет поединок за титул в женском легчайшем весе между и Ирен Альданой.

Результаты взвешивания:

Аманда Нуньес (61,2 кг) – Ирен Альдана (61,2 кг)

Чарльз Оливейра (69,9 кг) – Бенеил Дариуш (70,8 кг)

Майк Мэллот (76,9 кг) – Адам Фьюджитт ()

Дэн Иге (66 кг) – Нэйт Лэндвер (65,9 кг)

Эрик Андерс (83,8 кг) – Марк-Андре Баррио (83,9 кг)

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