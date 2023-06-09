Взвешивание перед UFC 289: Нуньес и Альдана показали одинаковый вес, Оливейра легче Дариуша
В Ванкувере (Канада) проходит церемония взвешивания перед турниром UFC 289.
В главном событии вечера пройдет поединок за титул в женском легчайшем весе между Амандой Нуньес и Ирен Альданой.
Результаты взвешивания:
Аманда Нуньес (61,2 кг) – Ирен Альдана (61,2 кг)
Чарльз Оливейра (69,9 кг) – Бенеил Дариуш (70,8 кг)
Майк Мэллот (76,9 кг) – Адам Фьюджитт ()
Дэн Иге (66 кг) – Нэйт Лэндвер (65,9 кг)
Эрик Андерс (83,8 кг) – Марк-Андре Баррио (83,9 кг)
Дуэли взглядов UFC 289: Нуньес – Альдана, Оливейра – Дариуш и другие
Бенеил Дариуш – самый опасный соперник для Ислама Махачева. Это так?
Кроме соглавного и с натяжкой главного выделить нечего
так себе возвращение, конечно.