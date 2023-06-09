Взвешивание перед UFC 289: Нуньес и Альдана показали одинаковый вес, Оливейра легче Дариуша

Теги UFC Аманда Нуньес Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш UFC 289 Бокс/MMA/UFC

В Ванкувере (Канада) проходит церемония взвешивания перед турниром UFC 289.

В главном событии вечера пройдет поединок за титул в женском легчайшем весе между Амандой Нуньес и Ирен Альданой.

Результаты взвешивания:

Аманда Нуньес (61,2 кг) – Ирен Альдана (61,2 кг)

Чарльз Оливейра (69,9 кг) – Бенеил Дариуш (70,8 кг)

Майк Мэллот (76,9 кг) – Адам Фьюджитт ()

Дэн Иге (66 кг) – Нэйт Лэндвер (65,9 кг)

Эрик Андерс (83,8 кг) – Марк-Андре Баррио (83,9 кг)

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6 комментариев

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Serdar Yazlyew
Чарльз мододец теперь страхуется чтобы больше такого не было со взвешиванием. Теперь даже если весы будут не правильно настроены к него есть запас в весе чтобы пройти спокойно.
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Люблю Марго Робби
Что-то совсем тухлый кард для номерного турнира
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Чувак Г
Честно говоря трудно представить кто выиграет.
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z3yjyzh29x
Ответ Люблю Марго Робби
Что-то совсем тухлый кард для номерного турнира
Даже не понял, что это номерной)
Кроме соглавного и с натяжкой главного выделить нечего
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Люблю Марго Робби
Ответ z3yjyzh29x
Даже не понял, что это номерной) Кроме соглавного и с натяжкой главного выделить нечего
В точку
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alexander bakulin
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Ответ z3yjyzh29x
Даже не понял, что это номерной) Кроме соглавного и с натяжкой главного выделить нечего
прелимы вполне годные, получше первых трёх боёв на мейне. в мейн кард лысый напихал колхозников канадцев, дабы местную публику умаслить, это первый турнир UFC в канаде за 7 лет, кажись.
так себе возвращение, конечно.
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