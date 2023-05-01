Дос Аньос и Луке возглавят UFC Fight Night 226

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Рафаэль Дос Аньос Висенте Луке UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

В ночь на 16 июля состоится турнир UFC Fight Night 226.

В главном событии вечера пройдет поединок в полусреднем весе между Рафаэлем Дос Аньосом и Висенте Луке.

Луке в последний раз дрался в августе-2022, когда проиграл Джеффу Нилу нокаутом. Дос Аньос в декабре победил Брайана Барберену.

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1 комментарий

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Андрей Макаров
Наконец Люке вернется на победную тропу
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