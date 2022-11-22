Салихов – о следующем сопернике: «Возможно, Нил Магни. У меня осталось мало времени»

Полусредневес UFC Муслим Салихов заявил, что хочет получить соперника из топ-15 рейтинга.

«Возможно, Нил Магни. Я хочу драться с ним. Возможно он или кто-то с хорошим имением из Топ-10. У меня мало времени. Мне 38 лет.

Сейчас я должен вернуться домой, потому что моя жена в декабре приведет на свет еще одного ребенка.

Поэтому я должен поехать туда, увидеть его, а затем вернуться в Майами для еще одного тренировочного лагеря. Я хочу вернуться к победной серии и добежать до пояса», – сказал Салихов.

Муслим Салихов: «У меня отличная команда, я готов к большим боям»