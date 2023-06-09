Бенеил Дариуш: «Оливейра – лучший легковес в истории, не считая Хабиба»

Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Оливейра - Дариуш Бокс/MMA/UFC

Бенеил Дариуш высказался о поединке с Чарльзом Оливейрой.

«Я уверен в своих навыках. Уверен в том, что Господь даровал мне. Я понимаю, насколько хорош Чарльз.

Дело не в его недостатках, а в том, что я просто верю в себя. По моему мнению, Чарльз – лучший легковес в истории, не считая Хабиба.

Но мне на это все равно. Я хочу драться с лучшими парнями в мире», – сказал боец UFC Бенеил Дариуш.

Поединок между Оливейрой и Дариушем пройдет в соглавном событии турнира UFC 289.

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