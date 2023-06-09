Перейра – об Оливейре: «Он принимает правильные решения, как и я»

Алекс Перейра поддержал Чарльза Оливейру перед боем с Бенеилом Дариушем.

« – воин. У него красивая история, он через многое прошел. Бой с – это шаг в верном направлении.

Чарльз принимает правильные решения, как и я. Думаю, его команда находится в хороших отношениях с UFC.

Это отличный поединок, после которого можно получить титульный бой. Конечно, будет непросто.

Он был чемпионом, поэтому у него больше не будет легких соперников. Он будет драться с лучшими.

Но я с Чарльзом. Болею за него», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.

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