Перейра – об Оливейре: «Он принимает правильные решения, как и я»
Алекс Перейра поддержал Чарльза Оливейру перед боем с Бенеилом Дариушем.
«Чарльз – воин. У него красивая история, он через многое прошел. Бой с Дариушем – это шаг в верном направлении.
Чарльз принимает правильные решения, как и я. Думаю, его команда находится в хороших отношениях с UFC.
Это отличный поединок, после которого можно получить титульный бой. Конечно, будет непросто.
Он был чемпионом, поэтому у него больше не будет легких соперников. Он будет драться с лучшими.
Но я с Чарльзом. Болею за него», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.
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