Чарльз Оливейра оценил мем о бое с Дариушем: «Ржу»

Теги UFC Аманда Нуньес Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш UFC 289 Оливейра - Дариуш Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра отреагировал на мем про бой с Бенеилом Дариушем.

«Ржу», – прокомментировал публикацию в соцсетях Чарльз Оливейра.

Напомним, что турнир UFC 289 пройдет в ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада). Турнир возглавит бой за титул в легчайшем весе между Амандой Нуньес и Ирен Альдана.

Бой Оливейры и Бенеила Дариуша станет соглавным событием.

Дариуш сообщил об обещании UFC дать титульник за победу над Оливейрой: «Если этого не случится, я взбунтуюсь»

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3 комментария

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Олег Ринкевич
было сложно, но кажется понял!
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Batyr Sultanov
Ответ Олег Ринкевич
было сложно, но кажется понял!
Поясните пожалуйста
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Олег Ринкевич
Ответ Batyr Sultanov
Поясните пожалуйста
легко! Чарльз Оливейра ржёт!
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