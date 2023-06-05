Чарльз Оливейра оценил мем о бое с Дариушем: «Ржу»

Чарльз Оливейра отреагировал на мем про бой с Бенеилом Дариушем.

«Ржу», – прокомментировал публикацию в соцсетях .

Напомним, что турнир UFC 289 пройдет в ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада). Турнир возглавит бой за титул в легчайшем весе между и Ирен Альдана.

Бой Оливейры и станет соглавным событием.

Дариуш сообщил об обещании UFC дать титульник за победу над Оливейрой: «Если этого не случится, я взбунтуюсь»