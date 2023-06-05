Чарльз Оливейра оценил мем о бое с Дариушем: «Ржу»
Чарльз Оливейра отреагировал на мем про бой с Бенеилом Дариушем.
«Ржу», – прокомментировал публикацию в соцсетях Чарльз Оливейра.
Напомним, что турнир UFC 289 пройдет в ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада). Турнир возглавит бой за титул в легчайшем весе между Амандой Нуньес и Ирен Альдана.
Бой Оливейры и Бенеила Дариуша станет соглавным событием.
Дариуш сообщил об обещании UFC дать титульник за победу над Оливейрой: «Если этого не случится, я взбунтуюсь»
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