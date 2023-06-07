Чарльз Оливейра: «Моя цель – вернуть титул, я очень голоден»

Чарльз Оливейра хочет драться за титул UFC после победы над Бенеилом Дариушем.

«Я больше не чемпион. Это все меняет. Я просыпаюсь рано и остаюсь на ногах допоздна, думая о возвращении пояса. Я всегда об этом думаю.

Вернуть пояс – вот моя цель. Если я хорошо выступлю в воскресенье, то буду бороться за титул. Мне нужно победить в воскресенье. Я голоден до возвращения пояса», – сказал бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Чарльз Оливейра: «Все знают, что Конор меня избегает. Он не выйдет на поединок со мной»