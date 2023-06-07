Чарльз Оливейра: «Моя цель – вернуть титул, я очень голоден»

Теги UFC легкий вес (MMA) Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра хочет драться за титул UFC после победы над Бенеилом Дариушем.

«Я больше не чемпион. Это все меняет. Я просыпаюсь рано и остаюсь на ногах допоздна, думая о возвращении пояса. Я всегда об этом думаю.

Вернуть пояс – вот моя цель. Если я хорошо выступлю в воскресенье, то буду бороться за титул. Мне нужно победить в воскресенье. Я голоден до возвращения пояса», – сказал бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра.

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3 комментария

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Jangeldi Kaliev
скорее всего не вернет пояс.
но все равно отличный был чемпом.
достойный боец
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pasha_t
Бесстрашный лев
Огромное уважение за такие бои
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artem klishin
ох, такое ощущение, что всем этим бойцам нейросети реплики написали на долгие годы вперёд. посмотрите embedded на разных турнирах и найдите хотя бы 3 различия, называется.
+1
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