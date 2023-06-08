Бенеил Дариуш: «Хотел бы узнать у Хабиба, как он добивается такого кардио и прессинга»

Бенеил Дариуш признался, что хотел бы узнать, как Хабиб Нурмагомедов выстраивал тренировки.

«О чем бы спросил Хабиба? Как он выстраивает тренировки, чтобы добиваться такого кардио и прессинга. Еще спросил бы о его бросках, у этих ребят прекрасные броски.

Что касается его контроля в партере, то думаю, что он просто был на шаг впереди всех соперников. Когда ты хочешь опереться на локоть и встать, он уже брал под контроль твою кисть. Если ты хотел куда-то переместиться, то он забирал голову. Он всегда был на шаг впереди», – сказал четвертый номер легкого веса UFC Бенеил Дариуш.

Бенеил Дариуш – самый опасный соперник для Ислама Махачева. Это так?

Дариуш – о Хабибе: «Он проиграл Тибау в 2012 году. Единственное, что было у Хабиба – контроль октагона»