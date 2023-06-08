Бенеил Дариуш: «Я не вижу ничего, что бы Махачев делал лучше, чем я»

Бенеил Дариуш заявил, что ни в чем не уступает Исламу Махачеву.

«Я не вижу ничего, что бы Махачев делал лучше, чем я. Понимаю, что многие не согласятся с этим, но я хотел бы показать всему миру, что это так», – заявил четвертый номер легкого веса UFC Бенеил Дариуш.

Дариуш 10 июня подерется с Чарльзом Оливейрой в рамках турнира UFC 289.

Махачев в последнем бою победил Александра Волкановски единогласным решением судей. Поединок состоялся 12 февраля на турнире UFC 284.

Махачев – о слухах про поединок с Эдвардсом: «Будет бой Оливейра – Дариуш. Если выиграет Чарльз, то я даже не знаю»

Менеджер Махачева: «Дариуш разобьет Оливейру и после этого подерется с Исламом за титул»