Бенеил Дариуш: «Я не вижу ничего, что бы Махачев делал лучше, чем я»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Бенеил Дариуш заявил, что ни в чем не уступает Исламу Махачеву.

«Я не вижу ничего, что бы Махачев делал лучше, чем я. Понимаю, что многие не согласятся с этим, но я хотел бы показать всему миру, что это так», – заявил четвертый номер легкого веса UFC Бенеил Дариуш.

Дариуш 10 июня подерется с Чарльзом Оливейрой в рамках турнира UFC 289.

Махачев в последнем бою победил Александра Волкановски единогласным решением судей. Поединок состоялся 12 февраля на турнире UFC 284.

Махачев – о слухах про поединок с Эдвардсом: «Будет бой Оливейра – Дариуш. Если выиграет Чарльз, то я даже не знаю»

Менеджер Махачева: «Дариуш разобьет Оливейру и после этого подерется с Исламом за титул»

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5 комментариев

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Костя Кот
через бой будешь доказывать
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Николай Хлебников
Оливеру я так понял он уже победил.
Надеюсь, бразилец вернет его на землю
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Aram Ambarsumyan
Ответ Костя Кот
через бой будешь доказывать
Вы опять недооцениваете Чарли! Вот вам всем назло он побьёт Бенеила, в эти выходные! Do Bronx 🇧🇷
+3
-1
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Fan of Sport
Борьба, работа в клинче, удары ногами
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Мяти
Отбой Бенеил, показ отменяется.
0
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