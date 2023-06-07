Казахстанец обратился к Дариушу перед боем с Оливейрой

Казахстанец Николай Веретенников, выступающий в американской лиге UFL, через соц сети обратился к Бенеилу Дариушу, которому уже в эти выходные предстоит бой с Чарльзом Оливейрой:

«Давай, брат», – написал казахстанец в Instagram.

Стоит отметить, что Веретенников и Дариуш тренируются в Америке в одном зале, являясь спарринг-партнерами.

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