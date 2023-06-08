Дариуш – о Хабибе: «Он проиграл Тибау в 2012 году. Единственное, что было у Хабиба – контроль октагона»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Бенеил Дариуш заявил, что не считает Хабиба Нурмагомедова непобежденным.

«Я по-прежнему думаю, что Хабиб в 2012 году проиграл Тибау. Если посмотреть, то он не нанес никакого ущерба, не смог перевести его в партер. Все в этом поединке было сделано Глейсоном. Единственное, что было у Хабиба – контроль октагона, – заявил четвертый номер легкого веса UFC Бенеил Дариуш.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов дрался с Глейсоном Тибау в июле 2012 года в рамках UFC 148, победив единогласным решением судей.

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8 комментариев

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Oleg Where
Ответ Алексей Иванов
Прав
Нет, не прав. Был очень близкий и вязкий бой, но так как инициатива и напор были за Хабибом, а Глейсон постоянно бегал и защищался - единогласно отдали победу именно первому.

Собственно об этом и речь в вопросе, но Дариуш здесь сильно упрощает ситуацию и говорит "единственное это контроль октагона". Но в таком бою это и есть главный фактор, из которого и выходят последующее давление и попытки ударить, провести тейкдаун и тд.

Абсолютно заслуженная победа.
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GBale
Ответ S.Yuriy
да, пересматривал бой с Тибау, ни намëка на победу Хабиба, увы не было. Купили судей(
ладно это сейчас они купили Гейтджи за бабки Шейхов и прочие фантазии гениев, но блин на кой черт кому то покупать судей за Хабиба который тогда был никем ?)
+2
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Алексей Иванов
Прав
+5
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Emil Alakbarov
Дариуш сам в 12 году где был?
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космонавт на дереве
Ответ S.Yuriy
да, пересматривал бой с Тибау, ни намëка на победу Хабиба, увы не было. Купили судей(
кто купил? Хабиб что-ли?
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