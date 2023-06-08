Дариуш – о Хабибе: «Он проиграл Тибау в 2012 году. Единственное, что было у Хабиба – контроль октагона»

Бенеил Дариуш заявил, что не считает Хабиба Нурмагомедова непобежденным.

«Я по-прежнему думаю, что Хабиб в 2012 году проиграл Тибау. Если посмотреть, то он не нанес никакого ущерба, не смог перевести его в партер. Все в этом поединке было сделано Глейсоном. Единственное, что было у Хабиба – контроль октагона, – заявил четвертый номер легкого веса UFC Бенеил Дариуш.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов дрался с Глейсоном Тибау в июле 2012 года в рамках UFC 148, победив единогласным решением судей.

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