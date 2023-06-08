Дариуш про Шавката: «Он очень хорош»

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Бенеил Дариуш Спорт Казахстана

Боец UFC Бенейл Дариуш ответил на вопрос о шансах Шавката Рахмонова в бою с чемпионом UFC Леоном Эдвардсом:

«У него очень хорошие шансы. Он же из Казахстана, верно? Он очень хорош, у него отличные броски, отличный бокс, он может бить кики, может защищаться от тейкдаунов, у него есть сабмишены. По правде говоря, у него отличные шансы против Леона, одни из самых высоких»

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