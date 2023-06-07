Павлович не стал называть Федора лучшим тяжеловесом в истории: «Неправильно говорить, что кто-то величайший»
Сергей Павлович ответил на вопрос о лучшем тяжеловесе в истории ММА.
«Неправильно говорить, что кто-то самый величайший. В моем понимании Джон Джонс, Федор Емельяненко и Ройс Грейси – все они достойны уважения.
Нельзя сказать, что кто-то из них достоин большего внимания, кто-то – меньшего. Все эти люди трудились, показывали красивые зрелищные бои, имеют за собой историю», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.
Павлович – об алкоголе: «Не вижу ничего плохого, но мне выпивать не нравится»
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