Павлович не стал называть Федора лучшим тяжеловесом в истории: «Неправильно говорить, что кто-то величайший»

Сергей Павлович ответил на вопрос о лучшем тяжеловесе в истории ММА.

«Неправильно говорить, что кто-то самый величайший. В моем понимании , и Ройс Грейси – все они достойны уважения.

Нельзя сказать, что кто-то из них достоин большего внимания, кто-то – меньшего. Все эти люди трудились, показывали красивые зрелищные бои, имеют за собой историю», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Павлович – об алкоголе: «Не вижу ничего плохого, но мне выпивать не нравится»