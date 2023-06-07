Павлович не стал называть Федора лучшим тяжеловесом в истории: «Неправильно говорить, что кто-то величайший»

Теги UFC Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Ройс Грейси Джон Джонс Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович ответил на вопрос о лучшем тяжеловесе в истории ММА.

«Неправильно говорить, что кто-то самый величайший. В моем понимании Джон Джонс, Федор Емельяненко и Ройс Грейси – все они достойны уважения.

Нельзя сказать, что кто-то из них достоин большего внимания, кто-то – меньшего. Все эти люди трудились, показывали красивые зрелищные бои, имеют за собой историю», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

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11 комментариев

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mario-romario
Ответ Вася Енотов
Джон Джонс лучше Фёдора, хотя бы потому что не успел ещё изгадить наследие боями с мальдонадо-митрионами и не "улетал в страну горошково-звездочных пони от тычка в бороду" )
Да? А как тебе его бои с сантосом и райеесом?
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armageddon123456
Ответ Вася Енотов
Джон Джонс лучше Фёдора, хотя бы потому что не успел ещё изгадить наследие боями с мальдонадо-митрионами и не "улетал в страну горошково-звездочных пони от тычка в бороду" )
Ну зато Джонс закокаинен и задопингован (официально, это не догадки) так что хз
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закрыт по беспределу
Деликатненько
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Алексей Чернов
Павловича Джонс скоро поставит в коленно-локтевую позу в клетке
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Oleg Where
Ответ Вася Енотов
Джон Джонс лучше Фёдора, хотя бы потому что не успел ещё изгадить наследие боями с мальдонадо-митрионами и не "улетал в страну горошково-звездочных пони от тычка в бороду" )
Зато сидел 12 часов под канвасом в зале, прятался от USADA.
(;
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il buono
Ответ mario-romario
Все правильно 👍, по сравнению с этой троицей миочич так се
В каком месте так себе? Во времена Ройса Грейси бойцов ММА вообще не существовало. Соревновались чуваки из разных единоборств. Джонс - химик. Федор единственный, кого можно сравнить с Миочичем
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Вася Енотов
Джон Джонс лучше Фёдора, хотя бы потому что не успел ещё изгадить наследие боями с мальдонадо-митрионами и не "улетал в страну горошково-звездочных пони от тычка в бороду" )
+5
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Johnny Walker
Первая здравая мысль о "величии" отдельных бойцов.
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