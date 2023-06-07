Павлович – об алкоголе: «Не вижу ничего плохого, но мне выпивать не нравится»
Сергей Павлович рассказал, почему отказался от алкоголя.
«Я на самом деле не слежу за чьей-то жизнью, это дело каждого. Я не вижу ничего плохого, если человек умеет выпить, и его это расслабляет.
У меня нет такого, что ты вообще не должен выпивать. Мне, например, не нравится алкоголь, поэтому я не пью.
Если для расслабления, то почему ты не можешь выпить бокал вина или бокал еще чего-то? Я не вижу в этом проблемы, здесь все индивидуально.
Касаемо меня, для себя не вижу в этом плюсов, мне это неинтересно», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.
Сергей Павлович – о диете: «Кушаю все. В основном ем то, из чего «берется бензин» – белки, углеводы, клетчатка. Но бывает, что и «Макдональдс» проскакивает»
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