UFC 289 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
В ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада) состоится турнир UFC 289. В главном событии пройдет поединок за титул в женском легчайшем весе между Амандой Нуньес и Ирен Альданой.
Где и во сколько смотреть UFC 289?
Бои основного карда начнутся около 05:00 по московскому времени. Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass.
Кард UFC 289
Помимо Нуньес и Альданы подерутся:
- Чарльз Оливейра vs Бенеил Дариуш;
- Майк Мэллот vs Адам Фьюджитт;
- Дэн Иге vs Нэйт Лэндвер;
- Марк-Андре Баррио vs Эрик Андерс;
- Нассурдин Имавов vs Крис Кертис.
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