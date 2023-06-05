UFC 289 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги UFC Аманда Нуньес Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Дэн Иге UFC 289 Нассурдин Имавов Бокс/MMA/UFC

В ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада) состоится турнир UFC 289. В главном событии пройдет поединок за титул в женском легчайшем весе между Амандой Нуньес и Ирен Альданой.

Где и во сколько смотреть UFC 289?

Бои основного карда начнутся около 05:00 по московскому времени. Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass.

Кард UFC 289

Помимо Нуньес и Альданы подерутся:

  • Чарльз Оливейра vs Бенеил Дариуш;
  • Майк Мэллот vs Адам Фьюджитт;
  • Дэн Иге vs Нэйт Лэндвер;
  • Марк-Андре Баррио vs Эрик Андерс;
  • Нассурдин Имавов vs Крис Кертис.

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