Бойца поп-ММА нашли мертвым в вагоне поезда Москва – Владикавказ

Теги происшествия MMA Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Бойца ММА Георгия Гаглоева обнаружили мертвым в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ.

Инцидент произошел во время остановки в Ростове-на-Дону. По информации источника, смерть Гаглоева могла иметь насильственный характер.

Гаглоев провел три боя в поп-ММА и во всех потерпел поражения.

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7 комментариев

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Freddy Durst
0-4 выходит его рэкорд
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AlexPro2015
Еду в Магадан...
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здоровяк
Было бы неплохо писать предысторию и следы к ближайшему окружению дон доныча
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+1
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Евгений - 79
Уважаемая Даша. Если вы уж тащите такие новости - потрудитесь дать больше информации. За что, почему и как. В телеграмм каналах расписано. Ну и в комментарии вам написали.
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Будь Мужиком
Отличный боец и трештокер. Пусть земля тебе будет пухом Геор......
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Johnny Walker
Читал, хотел найти свою без вести пропавшую тётю-гадалку, его сразу убили в поезде.
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Johnny Walker
След бородатого опять.
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