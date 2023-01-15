Бойца поп-ММА нашли мертвым в вагоне поезда Москва – Владикавказ

Бойца ММА Георгия Гаглоева обнаружили мертвым в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ.

Инцидент произошел во время остановки в Ростове-на-Дону. По информации источника, смерть Гаглоева могла иметь насильственный характер.

Гаглоев провел три боя в поп-ММА и во всех потерпел поражения.

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